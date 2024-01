Ulm und Neu-Ulm haben einen neuen Pride-Verein

Eine freie und vielfältige Gesellschaft: Mit diesem Ziel vor Augen gründeten queere Menschen und deren Unterstützerinnen und Unterstützer den Verein “Pride Ulm. Neu-Ulm.”

Die Gründungsversammlung fand in den Räumen der Aids-Hilfe in Ulm statt. 21 entschieden sich dazu, Gründungsmitglied zu werden, um eine laute Stimme für die Rechte queerer Menschen zu sein.

In den Vorstand wählten die Gründungsmitglieder Alpay Artun, Kenan Hanke und Robin Schmitz (Schatzmeister). Zur Unterstützung des Vorstands wurde außerdem ein Ausschuss gewählt.

“Wir wollen mit frischem Wind ab diesem Jahr Veranstaltungen für alle queeren Menschen in Ulm organisieren und ihre Belange auf die Straße und in die Öffentlichkeit bringen”, kommentiert Robin Schmitz die Gründung.

Die Ziele von “Pride Ulm. Neu-Ulm.”

Der Verein setzt sich unter anderem zum Ziel, über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt aufzuklären und Menschen zu unterstützen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Nicht zuletzt soll Sichtbarkeit geschaffen werden, speziell durch die Planung und Durchführung des Ulmer Pride Marches.

“Wir erleben eine Rückkehr queerfeindlicher Ressentiments in unserer Gesellschaft. Über Jahrzehnte hart erkämpfte Rechte und Freiheiten werden teilweise wieder in Frage gestellt. Das dürfen wir in einer freiheitlichen Demokratie nicht zulassen. Ich freue mich riesig über so viele Menschen, die das genauso sehen und nun gemeinsam aktiv werden möchten.” kommentiert Alpay Artun die bevorstehenden Aufgaben. (AZ)