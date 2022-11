Ulm und Neu-Ulm haben jetzt einen eigenen Stadtkaffee

Kaffeesträucher wachsen zwar noch keine an der Donau. Dennoch hat die Doppelstadt Neu-Ulm/Ulm jetzt eine eigene Kaffeemarke.

Wer künftig in den Rathäusern von Ulm und Neu-Ulm einen Kaffee ausgeschenkt bekommt, dem soll neben dem Genuss eine Geschichte durch den Kopf gehen. Eine Geschichte, die - so drückte es Ulms OB Gunter Czisch bei der Vorstellung des neuen Stadtkaffees Ulm/Neu-Ulm aus, ein wohliges Gefühl auslöst. Auch als Weihnachtsgeschenk eignet sich der fair gehandelte Bio-Kaffee.

Die Stadtspitzen aus Neu-Ulm und Ulm, Katrin Albsteiger und Gunter Czisch, mit dem Burundi-Beauftragten der Grünen Fraktion im Landtag, Michael Joukov (rechts). Foto: Oliver Helmstädter

Die Geschichte erzählt von zufriedenen Kleinbauern im ostafrikanischen Land Burundi, die ihre Familien ernähren können und ihre Umwelt retten. Zwischen 1990 und 2000 wurden nämlich rund neun Prozent der Landesfläche Burundis abgeholzt. Um diese Schäden zu beheben und die Situation der Bevölkerung zu verbessern, werden in einem Agroforstprojekt gezielt Flächen mit Bananen, Obst und Gemüse in Mischkultur mit Kaffee angepflanzt.

Menschen in Burundi sollen von dem Stadtkaffee Ulm/Neu-Ulm profitieren

Hiervon profitieren über 11.000 Familien, das sind circa 77.000 Menschen. Sie leben auf kleinen Flächen von oftmals nur einem halben Hektar und ernähren sich von den angebauten Kulturen. Mit dem Kaffeehandel verschaffen sie sich ein wichtiges Zusatzeinkommen. Von jeder Tasse des fair gehandelten Stadtkaffees Ulm/Neu-Ulm profitierten die Mitglieder der Kleinbauerngenossenschaft Mboneramiryango. Für Neu-Ulms Stadtoberhaupt Katrin Albsteiger steht der Ausschank von fairem Kaffee "ganz platt gesagt" für ihren Antrieb, sich politisch zu engagieren: "Die Welt ein bisschen besser machen."

Den Stadtkaffee Ulm/Neu-Ulm gibt es jetzt nicht nur in den Rathäusern der längst als Fair-Trade-Stadt zertifizierten Städte Ulm und Neu-Ulm. Die Fair-Trade-Genossenschaft Welt-Partner mit Sitz in Ravensburg importiert die Bohnen auch in die Tourist-Info im Ulmer Stadthaus. Das halbe Kilo Espresso kostet hier 11,30 Euro. Der Ulmer Weltladen ist zudem in Gesprächen mit zahlreichen Cafes in der Doppelstadt um hochwertigen Bio-Arabicakaffee auch in der Gastronomie der Doppelstadt zu etablieren.

Denn Kaffee kann man auf Weihnachtsmärkten probieren

Auch auf den Weihnachtsmärkten der Doppelstadt wird es Probierstände geben: Am Samstag, 10. Dezember, auf dem Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm und am 21. Dezember, dem letzten Tag des Ulmer Weihnachtsmarktes, auf dem Münsterplatz in Ulm.

Seit den 1980er Jahren ist eine Partnerschaft zwischen Burundi und Baden-Württemberg gewachsen, die im Mai 2014 mit einer Partnerschaftsvereinbarung neu belebt wurde. Der Burundi-Beauftragte der Landtagsfraktion der Grünen ist der Ulmer Michael Joukov. Bei der Vorstellung des Stadtkaffees Ulm/Neu-Ulm betonte der Politiker die Bedeutung solcher Projekte: "Abholzung von Regenwald lässt sich selten durch Verbote aufhalten. Den Menschen müssen alternative Formen des Lebensunterhalts geboten werden." Das riesige Problem der Bodenerosion werde durch eine Umstellung auf ökologischen Landbau samt Bewirtschaftung