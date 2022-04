Ulm und Neu-Ulm veranstalten Malwettbewerb zum Thema Solarenergie

Kinder und Jugendliche aus Ulm und Neu-Ulm sind dazu aufgerufen, Ideen für eine sonnige Zukunft der Städte aufs Papier zu bringen. Dahinter steckt der "Wattbewerb".

Die Städte Ulm und Neu-Ulm initiieren einen gemeinsamen Malwettbewerb zum Thema „Solarenergie und Energiewende“. Schülerinnen und Schüler sowie Kinder der Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen in beiden Städten sind aufgerufen, sich zu beteiligen und ihre Ideen zu einer sonnigen Zukunft der Städte künstlerisch zu Papier zu bringen.

Beim "Wattbewerb" geht es darum, die Solarflächen auszuweiten

Die Aktion ist Teil des „Wattbewerbs“, an dem Ulm und Neu-Ulm teilnehmen. Hierbei sollen schnellstmöglich die installierten Solarflächen in den Städten verdoppelt werden. Es zählen alle Anlagen: egal ob kleinere Balkon- und Dachanlagen der Bürgerschaft oder überbaute Parkplätze, Freiflächen- und Industrieanlagen. Wichtig ist nur, dass diese offiziell ins Melderegister eingetragen werden. Bundesweit beteiligen sich gut 160 Städte an dem Wettbewerb.

Die Idee, am "Wattbewerb" und somit auch am Malwettbewerb mitzumachen, hatten die lokale Agenda Ulm 21 und der Klimaschutzbeirat der Stadt Neu-Ulm. Beide Einrichtungen möchten, dass die lokale Energiewende zum Stadtgespräch wird. Dementsprechend sollen die jüngsten Mitglieder der beiden Stadtgesellschaften ihre Ideen zur Sonnenenergie auf künstlerische Art und Weise festhalten.

So läuft der Wettbewerb zur Energiewende in Ulm und Neu-Ulm

Der Malwettbewerb richtet sich an Kinder vom Kindergartenalter bis hin zu Schülerinnen und Schülern der Oberstufe. Spätestens am 27. Juni sollten die jungen Künstlerinnen und Künstler beider Städte ihre Bilder gemalt und abfotografiert haben. Die Fotos der Arbeiten können dann digital hochgeladen oder persönlich in der Zentrale des Rathauses Neu-Ulm (zu den üblichen Öffnungszeiten) oder im Agendabüro der Stadt Ulm (Weinhof 9, nach telefonischer Vereinbarung) abgegeben werden.

Danach bewertet eine Jury die eingereichten Werke und es werden zehn Bilder pro Altersklasse ausgewählt, die sowohl in einer Onlinepräsentation, aber auch für eine Ausstellung vom 12. Juli bis zum 18. August in der Stadtbibliothek Ulm zu sehen sein werden. Im Rahmen der Ausstellung können die 50 besten Bilder von den Besucherinnen und Besuchern nochmals bewertet werden. Die jeweils drei besten, beeindruckendsten und emotionalsten Werke einer Altersgruppe erhalten Einkaufs- und Büchergutscheine im Wert von insgesamt 750 Euro und werden anschließend auf Plakaten in beiden Städten veröffentlicht. (AZ)