Ulm und Neu-Ulm verleihen künftig Preis für Zivilcourage

Die Auszeichnung soll Menschen in Ulm und Neu-Ulm ermutigen, zu helfen und einzugreifen. Es gibt ein Vorbild – und eine schlimme Vorgeschichte.

Eine abweisende Hand. Köpfe von Menschen, die nah beieinander stehen. Münder, die "Nein" rufen. So beschreibt Elke Traue die von ihr entworfene Bronzefigur, die künftig als Preis für Zivilcourage verliehen werden soll. Als der Generationentreff Ulm/Neu-Ulm und die beiden Stadtoberhäupter Gunter Czisch und Katrin Albsteiger die Pläne enthüllten, war auch ein Mann dabei, der zwei Menschen durch sein Eingreifen wohl das Leben gerettet hat. Er erzählte diese Geschichte – und eine weitere.

Mazen Mohsen beobachtete im September 2019, wie ein 20-Jähriger am Bahnhof von Ludwigsburg ausrastete und seine eigene Mutter beobachtete. Der Mann drohte, er wolle sie auf die Gleise ziehen. "Der Zug kam, man konnte ihn sehen", berichtete Mohsen. Er packte beide und zog sie aus der Gefahrenzone. Dafür wurde er mit einem Zivilcourage-Preis ausgezeichnet. Später trat der in Syrien geborene Musiker in der Fernsehshow "The Voice of Germany" auf – mit dem Lied "Die Gedanken sind frei", das er teilweise ins Arabische übersetzt hat. Das sei seine Botschaft, sagte Mohsen in Ulm: Eines Tages werde es hoffentlich auch in den arabischen Ländern Frieden und Freiheit geben.

Sänger Mazen Mohsen trat auch bei "The Voice of Germany" auf

Als die Polizei nach dem Retter suchte, habe er sich erst gefürchtet: "Ich komme aus einem Kriegsland, die Polizei ist nicht wie hier." Den Preis, sagt Mohsen, habe er erst nicht annehmen wollen. Doch dann sei ihm klar geworden, warum die Auszeichnung wichtig ist: um anderen Menschen zu zeigen, wie bedeutsam es ist, einzugreifen und zu helfen.

Dieter Lehmann, Vorsitzender des Generationentreffs Ulm/Neu-Ulm, wollte im August 2021 einen Streit schlichten und wurde brutal niedergeschlagen. Umstehende überwältigten den Angreifer und halfen Lehmann. Der griff das Erlebnis auf und initiierte zuerst die jüngst zu Ende gegangene Veranstaltungsreihe zum Thema Zivilcourage – und nun auch den Preis für Zivilcourage.

Veranstaltungsreihe des Generationentreffs Ulm/Neu-Ulm

"Werden Sie laut": Kampfsportlehrer gibt Tipps zur Selbstverteidigung 1 / 4 Zurück Vorwärts Wie verhalte ich mich in bedrohlichen Situationen? Darum ging es davor in der Reihe "Stärkung der Zivilcourage" des Generationentreffs Ulm/Neu-Ulm im Grünen Hof. Mitglieder der Ulmer Sdft-Selbstverteidigungsschule, wie man sich in gefährlichen Situationen auf der Straße verhalten soll - und demonstrierten dabei auch Techniken des Kontaktkampfes Krav Maga.

Für Sdft-Schulleiter Michael Gräßler war es wichtig zu betonen, dass man sich nie in eine körperliche Auseinandersetzung einmischen dürfe, wenn der Selbstschutz nicht gewährleistet sei: "Grundsätzlich geht es darum Zivilcourage zu zeigen. Doch muss man wissen, was man selber kann. Wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin, darf und kann ich mich auch nicht in eine gefährliche Situation wagen." Denn es sei von großer Bedeutung, dass man versuche zu deeskalieren und auf jeden Fall erst einmal die Polizei zu rufen, wenn man in eine Situation gerate, in der ein anderer Mensch Opfer von Gewalt werde.

Der Tipp des Experten: "Hören sie auf ihr Bauchgefühl, werden sie laut und erregen Sie Aufmerksamkeit." Seien noch andere Menschen vor Ort, sei es wichtig, diese gezielt anzusprechen: "Wir neigen dazu, Verantwortung abzugeben, denn wir haben Angst Fehler zu machen und selbst verletzt zu werden." Dies sei, so Gräßler, nur allzu menschlich: "Doch wenn einer eingreift, folgen andere und die Chance steigt, dass der Angreifer von seinem Opfer ablässt."

Die von Michael Gräßler geleitete Selbstverteidigungsschule befindet sich am Weinbergweg 45. Die vier Buchstaben stehen für self defense & fitness-training. (AZ)

Künstlerin Traue ist eigentlich Malerin. Das Thema Zivilcourage fand sie aber so berührend, dass sie sich bei einem Wettbewerb auf bildende Kunst einließ. "Ich habe mir verschiedene Situationen vorgestellt und gemerkt, ich trau mich gar nicht. Da müssten andere beteiligt sein, damit ich mich nicht alleine fühle", schilderte die Ulmerin ihre Gedanken. Die von ihr geschaffene Bronze soll nun jährlich im Wechsel vergeben werden. Zuerst in Ulm, im kommenden Jahr dann in Neu-Ulm. Für den Auftakt hat Dieter Lehmann schon einen Wunsch: "Vielleicht kann man den Preis am Schwörmontag verleihen?"

Die von ihm entwickelte Veranstaltungsreihe brachte vor allem Ältere zu Vorträgen in den Felix-Fabri-Saal des Generationentreffs. Fachleute verschiedener Disziplinen kamen zu Wort, ein Selbstverteidigungslehrer gab praktische Tipps. Der Abend "Gewalt in der Schule" mit Rektorin Beate Altmann von der Neu-Ulmer Grundschule Stadtmitte und Polizist Mark Schmid richtete sich an Eltern sowie an Schülerinnen und Schüler. Reinhold Hepp, Vizepräsident der Ulmer Polizei, lobte die Reihe beim Abschluss: "Ich wünsche mir eine Fortsetzung und Nachhaltigkeit", sagte er. Hepp schlug vor, einen Wettbewerb für Kurzfilme zum Thema zu starten und die dann im Vorprogramm der Kinos zu zeigen. "Die Polizei lebt von der Unterstützung aus der Bürgergesellschaft", betonte er. Gehe es ums Helfen und Eingreifen, komme es auf Sekunden an. Um richtig zu reagieren, müssten die Werte und das Repertoire sitzen. Mit der Arbeit daran könne man gar nicht früh genug beginnen.

Katrin Albsteiger und Gunter Czisch sprechen über Zivilcourage

So sahen es auch Katrin Albsteiger und Gunter Czisch. Bildung und Begegnung seien entscheidend, sagte Albsteiger. Es sei wichtig, dass die Menschen nach den Corona-Pausen wieder zusammenkämen. "Es geht auch darum, sich die Frage zu stellen, wie würde ich denn reagieren?", formulierte sie. Lange habe man in unserer "Wohlfühl-Gesellschaft" alles als selbstverständlich hingenommen, durch den Krieg in der Ukraine werde manches hinterfragt. Das gelte auch für sie selbst, bekannte die Oberbürgermeisterin, die als Bundestagsabgeordnete dem Europaausschuss angehörte, als 2014 die Krim angegriffen wurde: "Da blickt man schon zurück und stellt sich viele Fragen, macht sich auch selbst mal Vorwürfe." Der Krieg in der Ukraine verändere den Blick auf die Gesellschaft und rufe dabei in Erinnerung: "Nichts ist selbstverständlich und man braucht auch im Alltag Mut."

Ihr Ulmer Amtskollege Czisch bezeichnete die Hilfsbereitschaft vieler Menschen nicht nur gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine als berührend. Doch er mahnte auch: Dass Mohsen so gehandelt hat, hänge auch mit den Werten seiner syrischen Heimat zusammen. "In diesen Ländern gibt es keinen fürsorgenden Staat. Jeder weiß: Ich muss helfen, denn dann hilft man mir auch." Czisch kritisierte: "Wir erziehen uns selbst zu Unselbstständigkeit und Un-Eigenverantwortlichkeit."