Ulm und Neu-Ulm wollen ukrainische Stadt materiell unterstützen

Plus Busse und mehr werden nach Bilhorod-Dnistrovskyi geliefert. Es ist nicht die erste Solidaritätspartnerschaft, nach dem Kroatienkrieg ging die Hilfe noch weiter.

Von Sebastian Mayr

Vor etwas mehr als einem Jahr war die Neu-Ulmer CSU mit ihrem Vorschlag, einer ukrainischen Stadt durch eine Partnerschaft beim Wiederaufbau zu helfen, aufgelaufen. Doch dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier deutschen Städten und Gemeinden genau diesen Weg ans Herz legte, änderte die Offenheit im Rathaus. Jetzt bereitet das Donaubüro, eine gemeinsame Gesellschaft der Städte Ulm und Neu-Ulm, eine Solidaritätspartnerschaft vor. Es wäre nicht die erste dieser Art, nach dem Balkankrieg wurde eine massiv zerstörte kroatische Stadt wiederaufgebaut. Ein weiterer Mann hat in Ulm um Unterstützung für eine andere Stadt geworben.

Iwan Fedorow ist Bürgermeister von Melitopol, er führt eine Art Exilregierung. Seine Stadt ist von der russischen Armee besetzt und im Krieg massiv zerstört worden. Neu-Ulms ukrainischer Pfarrer Andriy Pizo schilderte schon vor Monaten, dass sein Kontakt zu Verwandten aus der Stadt bereits seit langer Zeit komplett abgerissen sei. Er wisse nicht, ob sie noch leben. In Saporischja, rund 125 Kilometer entfernt, trifft Iwan Fedorow Vorbereitungen für einen Wiederaufbau nach der erhofften Befreiung der Stadt. Mit einer Art Wunschliste reiste er durch Deutschland, auch in der Doppelstadt machte der Mann Mitte Juni Station. Es komme auf die richtige Verteilung an, sagte Czisch. Verschiedene Städte in der Ukraine bräuchten Unterstützung. Dass jeder das richtige erhalte und nicht zu viel oder zu wenig, müsse koordiniert werden. Der Verband kommunaler Unternehmen, in dem unter anderem Stadtwerke verschiedener deutscher Orte organisiert sind, werde eine wichtige Rolle spielen.

