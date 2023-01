Ulm/Neu-Ulm

vor 48 Min.

Ulmer Beinprothesen aus dem 3D-Drucker für Patienten in Namibia

Sonya Mühlbauer und Hans-Peter Dahlmann vom Ulmer Sanitätshaus Häussler in Windhuk. Der Mann, der die Beinprothese hält, arbeitet im dortigen Orthopädiezentrum Doman.

Plus Support Ulm hilft den Menschen in armen Ländern auf vielen Wegen. Der Gründer erzählt, wie alles begann und warum Partnerschaften mit Firmen so wichtig sind.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Heinz Maier kam kürzlich mit einer ärztlichen Delegation aus Namibia zurück, es ging unter anderem um ein Hilfsprojekt für sehbehinderte Kindern mit Albinismus. Maiers Namen kennen in dem südafrikanischen Land viele Menschen. Der Arzt, der in Neu-Ulm lebt und dort eine Privatpraxis führt, initiierte vor 17 Jahren den Verein Support Ulm. Er erzählt, wie alles begann und warum Kooperationen mit hiesigen Firmen so wichtig sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen