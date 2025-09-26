Icon Menü
Ulm/Neu-Ulm: Ulms strategische Rolle im Kriegsfall: Gesellschaft und Wirtschaft sollen zur Verteidigung beitragen

Ulm/Neu-Ulm

Ulms strategische Rolle im Kriegsfall: Gesellschaft und Wirtschaft sollen zur Verteidigung beitragen

„Verteidigung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, betont Generalleutnant Kai Rohrschneider, der das Nato-Kommando in Ulm leitet. Im Wiley-Club in Neu-Ulm sprach er über die aktuelle Bedrohungslage.
Von Dominik Prandl
    • |
    • |
    • |
    Generalleutnant Kai Rohrschneider sprach bei einem IHK-Empfang im Wiley-Club in Neu-Ulm über die Aufgabe seines Kommandos und die aktuelle Lage.
    Generalleutnant Kai Rohrschneider sprach bei einem IHK-Empfang im Wiley-Club in Neu-Ulm über die Aufgabe seines Kommandos und die aktuelle Lage. Foto: Alexander Kaya

    „Es bringt nichts, Dinge zu verschweigen.“ Das sagt Generalleutnant Kai Rohrschneider, der das Nato-Kommando in Ulm leitet. Es sei wichtig, Dinge offen anzusprechen – auch solche, die bisher nicht gut laufen. Rohrschneider sprach am Mittwoch im Wiley-Club in Neu-Ulm über die Bedrohung durch Russland und über die Aufgabe des Nato-Kommandos vor Ort. Zur Veranstaltung eingeladen hatten die IHK Schwaben und die IHK Ulm.

