Ulm/Neu-Ulm

vor 33 Min.

Ulrich Soldner: Der Trauzeuge der Vermählung von Ulm und Neu-Ulm geht in Rente

Plus Mit Ulrich Soldner verabschiedet sich ein Mann, der nicht nur die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sondern auch die Ulmer Bodenpolitik entscheidend prägte.

Von Oliver Helmstädter

Es war Einstieg in eine neue Dimension grenzüberschreitender Zusammenarbeit: die gemeinsame Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen in Ulm und Neu-Ulm. Was bei der Gründung des Stadtentwicklungsverbandes 1999 einzigartig war, ist es auch noch heute. Eifersüchteleien und ein ruinöses Gerangel, wie sie damals etwa rund um das Briefverteilerzentrum und der Ansiedlung von Ikea, hatten damit ein Ende. Gefragt nach dem spannendsten Moment in seiner Laufbahn kommt die Gründung des Stadtentwicklungsverbandes bei Ulrich Soldner wie aus der Pistole geschossen. Soldner geht nach 40 Jahren Dienst im Rathaus in den Ruhestand – Grund genug für ihn und seinen letzten Chef, OB Gunter Czisch, zurückzublicken.

