Uni Ulm unter den Top Ten der beliebtesten Universitäten Deutschlands

Im StudyCheck-Ranking landet die Uni Ulm auf Platz 10: 93 Prozent der Studierenden empfehlen ein Studium dort weiter. Auch die Hochschule Neu-Ulm ist im Ranking vertreten.

Das Bewertungsportal StudyCheck hat Ulm als „Top Universität in Deutschland 2024“ ausgezeichnet. In Baden-Württemberg schafft die Uni Ulm es auf den vierten Platz. Und in der „Digital Readiness“-Rangliste steht sie deutschlandweit auf Platz fünf. Damit gehöre Ulm im Bereich der Digitalisierung für Studierende zu den herausragendsten Universitäten in Deutschland.

Für die Rangliste hat das Hochschulbewertungsportal rund 78.500 Erfahrungsberichte auf seiner Website aus dem Jahr 2023 von Studierenden und Alumni an 584 deutschen Hochschulen ausgewertet. Hochschulen und Unis zusamengenommen landet Ulm auf Platz 33. Die Hochschule Neu-Ulm auf Platz 44 (bei Hochschulen 28), was in Bayern für den Gesamtrang 14 reicht. Die Nummer eins in Deutschland ist die Hochschule Hof, die Nummer eins bei Unis ist Mannheim.

Uni Ulm ist beim Thema Digitalisierung gut

Beispielhaft steht dafür die Lernplattform Moodle, die während der Corona-Pandemie erheblich ausgebaut worden war und die weiterhin parallel zum Präsenzbetrieb eingesetzt wird. Hinzu kommen neue innovative Studiengänge wie Biomedizinische Technik, Künstliche Intelligenz oder Mathematical Data Science neben den bewährten zukunftssicheren Studiengängen im naturwissenschaftlich-technisch-medizinischen Bereich. (AZ)