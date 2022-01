Unterschiedliche Corona-Regeln kosten Händler Umsatz: "Situation ist absurd"

In Ulm gilt die 2G-Regel für die Einzelhändler, in Neu-Ulm nicht. "Die Situation ist absurd", sagt ein Verbandspräsident über die Corona-Regeln.

Einzelhändler in Baden-Württemberg beklagen, dass Bayern wegen gelockerter Corona-Regeln fürs Shopping attraktiver wird. "Die Situation ist absurd", kritisierte Herman Hutter, Präsident des Handelsverbands Baden-Württemberg (HBW), am Sonntag in Stuttgart.

Während Kundinnen und Kunden in Ulm weiterhin die 2G-Vorgaben erfüllen müssten, gebe es jenseits der Landesgrenze im benachbarten Neu-Ulm keine Zugangsbeschränkungen mehr. "Dieser Zustand ist nicht tragbar und führt dazu, dass dem ohnehin schon stark angeschlagenen baden-württembergischen Einzelhandel dringend benötigter Umsatz verloren geht", sagte Hutter. Die Lage führt demnach dazu, dass Kunden aus grenznahen Gebieten mehr als bisher in Bayern einkaufen.

Nach Gerichtsurteil setzte Bayern die 2G-Regel im Einzelhandel aus

Die 2G-Regel gestattet in großen Teilen des Einzelhandels nur Geimpften und Genesenen den Zutritt. Bayern hatte in der vergangenen Woche nach einem Gerichtsurteil die 2G-Regel im Einzelhandel ausgesetzt.

Baden-Württembergs FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke forderte am Sonntag, Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) solle für den Einzelhandel die 2G-Regel verwerfen und damit Einkaufstourismus in benachbarte Bundesländer vermeiden. "Es hilft nämlich weder dem Infektionsschutz noch der baden-württembergischen Wirtschaft, wenn sich das Einkaufsgeschehen in Grenzregionen ballt. Gleichzeitig sollte auch die Sperrstunde für die Gastronomie entfallen." (dpa)

