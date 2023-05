Ulm/Neu-Ulm

vor 21 Min.

Untersuchung der Donaubrücke gestartet: Dauer der Sperrung nicht absehbar

Plus Der Steg über die Donau zwischen Offenhausen und der Ulmer Friedrichsau ist überraschend gesperrt worden. Doch wie lange? Die Untersuchung der Brücke ist gestartet.

Von Thomas Heckmann

Nach der überraschenden Sperrung am Dienstag haben Fachleute am Mittwoch die Donaubrücke zwischen dem Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen und der Ulmer Friedrichsau eingehend untersucht. Mit einem Brückenuntersichtgerät wurde der Zustand auch von unten besichtigt.

Ein Mitarbeiter der Stadt Neu-Ulm hatte am Pfingstmontag weitere Risse an der geschwungenen Spannbetonbrücke aus den 1970er Jahren entdeckt. Sicherheitshalber wurde die Sperrung veranlasst, bis die Auswirkungen dieser Risse beurteilt werden können. Lutz Dietl, Abteilungsleiter der Stadt für die Brücken, konnte schnell Fachleute und Gerätschaften für diese zusätzliche Untersuchung organisieren, doch Ergebnisse werden nicht mehr für diese Woche erwartet. Dabei muss auch bewertet werden, welcher Sanierungsbedarf an der Betonhülle besteht. An der Unterseite der Brücke sind Betonabplatzungen erkennbar.

