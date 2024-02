Ulm/Neu-Ulm

Urteil zum Bootshaus steht endlich fest: Wiedereröffnung ist in Sicht

Nach einem finalen Gerichtsurteil ist beim Bootshaus am Ulmer Donauufer eine Wiedereröffnung in Sicht.

Plus Seit neun Jahren dauert der Gerichtsstreit um den Schaden am Bootshaus in Ulm an. Jetzt liegt eine letztinstanzliche Entscheidung vor. Wie geht es nun weiter?

Von Michael Kroha

Es gibt in Ulm und Neu-Ulm vermutlich keine bessere Lage für einen Gastronomiebetrieb: Das Bootshaus gilt als ein Schmuckstück. Doch das schwimmende Lokal am Ulmer Donauufer ist jedoch seit geraumer Zeit nur noch für geladene Gäste von Veranstaltungen zugänglich. Hintergrund ist ein Schaden an der Gaststätte sowie unterschiedliche Auffassungen, wer für die Kosten aufkommen muss. In dem seit gut neun Jahren andauernden Gerichtsstreit ist jetzt ein finales Urteil gefallen.

An Ostern 2014 hat das 450 Tonnen schwere Restaurantschiff den Betrieb aufgenommen. 2,5 Millionen Euro hatte Besitzer und Großgastronom Eberhard "Ebbo" Riedmüller investiert. Doch bereits drei Monate später kam es zum Schadensereignis, das den Eigentümer seither beschäftigt. Im Juni 2014 hatte sich der Donaupegel um geschätzte 50 Zentimeter gesenkt. Zwar ist das Bootshaus mit einer schwimmenden Konstruktion, einem sogenannten Ponton, ausgestattet, dass es immer auf dem jeweiligen Donaulevel hält. Doch der Pegel lag damals wohl tiefer als in den Planungen angenommen.

