Ulm/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Vegetarisches und veganes Essen: Neue Lokale eröffnen in Neu-Ulm und Ulm

Der vegetarische Imbiss "Veggy Go" in Neu-Ulm eröffnet später als ursprünglich geplant.

Plus Salate, Bowls und fleischlose Burger: "Immergrün" und "Veggy Go" bieten bald Fast Food für Veganer und Vegetarier. Die Eröffnung in Neu-Ulm verzögert sich aber.

Von Michael Ruddigkeit

Fleischlose Ernährung boomt, auch im Fastfood-Bereich. Demnächst bekommen Vegetarier und Veganerinnen zwei weitere Anlaufstellen in der Region, in denen schnelles Essen auf pflanzlicher Basis verkauft wird. In Ulm eröffnet eine Filiale der Kette Immergrün. In Neu-Ulm erweitert der Imbiss Veggy Go das kulinarische Angebot – wenn auch mit Verspätung.

