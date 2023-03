Verdi kündigt Warnstreik im Nahverkehr am Freitag an

Wegen eines Warnstreiks kommt es am Freitag in Ulm und Neu-Ulm zu Einschränkungen im Nahverkehr. Betroffen sind Bus- und Straßenbahnlinien der Stadtwerke Ulm.

Im Zuge des Tarifkonflikts zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgebern, wird es am kommenden Freitag, dem 3. März wegen eines Warnstreiks zu massiven Beeinträchtigungen des Ulmer und Neu-Ulmer Nahverkehrs kommen. Wie Marina Winkler, Geschäftsführerin des Verdi Bezirks Ulm-Oberschwaben, ankündigt, werden ab 3.45 Uhr keine Straßenbahnen auf dem SWU-Liniennetz fahren und auch die Busse der Hauptlinien 4,5 und 7 sollen im Depot bleiben. Zudem werden die Beschäftigten der SWU Werkstätten am Freitag keine Reparaturen und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen durchführen. Ob auf einzelnen Linien Busse andere Unternehmen fahren ist derzeit noch unklar. Am Samstag soll der Betrieb dann in gewohnter Weise wieder aufgenommen werden.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro monatlich mehr Lohn für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Im Verdi Bezirk Ulm-Oberschwaben sind rund 25.000 Tarifbeschäftigte in Verwaltungen, Krankenhäusern, Bauhöfen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen, Energiebetrieben und im Nahverkehr betroffen. Während der letzten Verhandlungsrunde Ende Februar haben die öffentlichen Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, mit einer realen Steigerung der Löhne um 5,14 Prozent sei dieses Angebot laut Verdi jedoch "völlig unzureichend". Ende März wird in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt stattfinden.

Gemeinsamer Aktionstag von Verdi und Fridays for Future

Auch in vielen weiteren deutschen Städten wird es am Freitag zu Streiks im öffentlichen Nahverkehr kommen. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Fridays for Future und Verdi haben einen gemeinsamen Aktionstag zur Verkehrswende geplant, bei dem unter anderem gegen die unzureichenden Arbeitsbedingungen im ÖPNV und "die Orientierungslosigkeit der Arbeitgeber und der Politik" protestiert werden soll. Außerdem soll mit dem Aktionstag laut den Veranstaltern auf die herausragende Bedeutung des ÖPNV im Kampf gegen den Klimawandel aufmerksam gemacht werden. (AZ)