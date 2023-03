Erneute Streiks: Verdi will am Donnerstag Ulm und Neu-Ulm lahmlegen

Beschäftigte der Stadt Ulm, der Stadtwerke sowie weitere Einrichtungen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis werden aufgerufen, am Donnerstag ganztägig die Arbeit niederzulegen.

Die Gewerkschaft Verdi kündigt eine weitere und noch heftigere Warnstreikwelle an. Sie will damit den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen.

„Jetzt vor der möglicherweise entscheidenden dritten Verhandlungsrunde wird das Signal an die Kommunalen Arbeitgeber deutlich sein“, so die Einschätzung von Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi Bezirk Ulm-Oberschwaben.

Einer der landesweiten Schwerpunktstreiks wird in Ulm stattfinden, daher müssen sich die Bürger und Bürgerinnen am Donnerstag auf deutliche Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft fordert mehrere Hundert Beschäftigte der Stadtverwaltung und der städtischen Betriebe auf, die Arbeit befristet niederzulegen.

Auch bei der Stadt Neu-Ulm wird gestreikt

Auch Beschäftigte weiterer öffentlicher Arbeitgeber wie den Stadtwerken Ulm/ Neu-Ulm (SWU Energie, Netze, Telenet, Holding), den Entsorgungsbetrieben (EBU), dem Klärwerk Steinhäule, der Stadt Neu-Ulm, des Tannenhofs und der Sparkasse Ulm werden sich dem Warnstreik anschließen.

Um 10.30 Uhr findet eine öffentliche Kundgebung am Münsterplatz statt, zu der Verdi rund 1500 Teilnehmende erwartet. Die Streikenden werden in sechs Demonstrationszügen vom Willy-Brandt-Platz, von der Karlstraße 3, vom Landratsamt, vom Weinhof, vom Marktplatz und vom Rathausplatz Neu-Ulm zum Münsterplatz ziehen. Durch die Arbeitsniederlegung bleiben auch alle städtischen Kindertagesstätten geschlossen, dort wurden die Eltern bereits vergangene Woche informiert.

Den ganzen Tag bleiben der Tiergarten, die städtischen Recyclinghöfe und Kultureinrichtungen geschlossen. Es ist damit zu rechnen, dass die Erreichbarkeit der öffentlichen Verwaltung stark eingeschränkt sein wird, ebenso wird es zu Verzögerungen bei der Tonnenleerung kommen und die Stadtreinigung wird ebenfalls eingestellt. Zeitgleich müssen Autofahrende auch nicht mehr mit Knöllchen rechnen, da auch bei den Bürgerdiensten die Streikbeteiligung hoch sein wird.

Verdi erwartet starkes Signal aus Ulm

In Ulm wird am Donnerstag ein „starkes Signal“ an die kommunalen Arbeitgeber gerichtet. "Die Beschäftigten in Ulm sind bereit, zu kämpfen", gibt Winkler die Stimmung an der Basis wieder.

Zusammenfassung der Termine: