Veto vom Veterinäramt: Hundeverbot auf der Ulmer Theaterbühne

Plus Warum das Theater kein Tier in eine Operninszenierung einbauen darf. Die Theaterleute finden die Entscheidung "hundsgemein".

Von Ronald Hinzpeter

Eigentlich wäre das Theater Ulm gerne auf den Hund gekommen und hätte für die Inszenierung der Oper "Lessons in Love and Violence" einen auf die Bühne gestellt. Doch damit würde dem Tier keine Liebe, sondern Gewalt angetan, so ist sinngemäß das Veto des Ulmer Veterinäramts zu interpretieren. Das hat den Auftritt nun untersagt, weil es für das Tier zu laut sei. Die städtische Bühne nahm es mit Humor und überschrieb eine entsprechende Meldung am Donnerstag mit den Worten: "Hundsgemein: kein tierischer Auftritt am Theater Ulm."

Der Theaterintendant wollte einen Hund auf der Bühne

Tiere auf der Bühne sind nicht völlig ungewöhnlich. Wenn die Arena von Verona etwa die Oper Nabucco zeigt, geht das nicht ohne Berittene und eine große Kutsche ab, vor die natürlich Pferde gespannt sind. Vor gut zehn Jahren ließ Regisseur Johan Simons für eine Inszenierung von Shakespeares "König Lear" lebende Schweine über die Bretter der Münchner Kammerspiele laufen – die einen entsprechenden Duft im Zuschauerraum verbreiteten. In Ulm wollte nun Intendant Kay Metzger einen leibhaftigen Hund in die Handlung der Oper "Lessons in Love and Violence" einbauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

