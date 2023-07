Ulm/Neu-Ulm

vor 15 Min.

Viel Müll und Flaschensammler: So lief das Aufräumen nach Schwörmontag

Plus Der Schwörmontag mit Nabada und der Partynacht haben deutliche Spuren hinterlassen. Reinigungstrupps, aber auch Flaschensammler sorgen dafür, dass wieder alles sauber wird.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Wie viel Müll es in diesem Jahr war? „Viel, ganz schlimm“, sagt ein Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU) am Morgen nach dem Schwörmontag. „Die Neue Mitte war eine Katastrophe.“ Seit 29 Jahren sei er schon bei den EBU. Es sei sogar mehr Müll als im vergangenen Jahr, meint er gegen 7 Uhr. Drei Stunden sind er und seine Kollegen da schon auf den Beinen und haben einiges bereits geschafft. „Aber wir sind noch lange nicht fertig.“

An der Ecke Hafenbad und nördlicher Münsterplatz kehren sie mit ihren Besen den Rest zusammen, ehe sich die Kehrmaschine hindurchschlängelt zwischen Kühlanhänger und Hauswand. Es ist die letzte Straße in dem Bereich. Am Judenhof und in der Frauenstraße gehe es weiter. Dort stapeln sich auf einem Mülleimer die Pizzaschachteln. Nahezu an jeder Ecke stehen überall noch leere, halb leere und volle Becher herum. Mojito, Spritz, Cuba Libre, Bier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen