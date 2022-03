Krieg in der Ukraine: Wie Firmen aus der Region Flüchtlingen helfen

Glaeser, Settele, Schapfenmühle und Fromm Reisen unterstützen Transporte mit Waren und Logistik. Bei einer Aktion spenden Menschen mit russischen Wurzeln zuerst.

Einheimische Unternehmen unterstützen Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, mit Hilfsgütern. Die Ulmer Firma Glaeser Textil belud zwei Lieferwagen, Vereine, Chöre und die befreundeten Firmen Settele und Schapfenmühle beteiligten sich. Bei einer anderen Aktion half Fromm Reisen aus Wain.

Glaeser pflegt nach eigenen Angaben seit vielen Jahren sehr gute Geschäftskontakte in die Ukraine, aus denen inzwischen sehr persönliche Kontakte geworden seien. Der Krieg erschüttere Beschäftigte und Geschäftsleitung, heißt es in einer Pressemitteilung. So sei es zustande gekommen, dass Führungskräfte und Mitarbeiter mit schlesischen Wurzeln am Wochenende mit zwei Lieferwagen der Firma an die ukrainisch-polnische Grenze fuhren. Mit dabei: Hilfsgüter und Geldspenden von den Glaeser-Beschäftigten, deren Vereinen und Chören, von den Firmen Settele und Schapfenmühle, sowie von der Sammelzentrale Laupheim.

Ein Mitarbeiter berichtet von verstörenden Bildern aus der Ukraine

Ein voll beladener Transporter von Glaeser Textil. Foto: Glaeser Textil

Werner Brinsa und Marcin Koj arbeiten seit Jahrzehnten bei Glaeser und sprechen sowohl polnisch als auch ukrainisch. Sie kümmerten sich darum, dass gespendete Hilfsgüter und Spendengelder an der richtigen Stelle ankamen. Glaeser stellt die Logistik kostenlos zur Verfügung und steuerte Bekleidung und Waren aus dem eigenen Hygienesortiment bei. Settele spendete eine Palette Nudeln und die Schapfenmühle drei Paletten Mehl, Haferflocken und Porridge. Bereits vor einer Woche hatte die Firma Glaeser die Sammelaktion am Münsterplatz und den Hilfstransport der Gruppe um Hilde Mattheis unterstützt, die Altkleidersammelzentrale Laupheim half stark mit benötigten Kleidern, Decken und Schlafsäcken.

Glaeser-Geschäftsführer Eberhard Brack berichtet: "Die ersten die sich auf den internen Spendenaufruf gemeldet haben waren Mitarbeiter russischer Herkunft – das sagt doch schon alles…" Er sei überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft, bekennt der Unternehmer. Die Reise an die polnisch-ukrainische Grenze unternahmen Mitarbeiter, die den Kontakt mit ukrainischen Geschäftspartnern halten. Werner Brinsa erhält immer wieder verstörende Bilder aus der ukrainischen Stadt Chernigov in der Nähe der Grenzen zu Belarus und Russland. Brinsa ist bei Glaeser für die Produktion textiler Rohstoffe und Füllwaren für Kissen und mehr verantwortlich. Er hat die Hilfstransporte organisiert, saß selbst am Steuer eines Transporters und organisierte die Verteilung der Hilfsgüter und Gelder, für die medizinische Versorgung von Kindern. Er kümmert sich auch darum, dass die Waren, die nicht in die Transporter passten auf anderen Wegen in die Krisenregion kommen.

Fromm Reisen aus Wain stellte einen Kleinbus für einen Hilfstransport. Foto: Stefan Helzel

Auch für die Verantwortlichen bei Fromm Reisen aus Wain war nach dem Anruf durch einen Freund des Hauses klar: Das Unternehmen will helfen. Stefan Helzel aus Wain hatte angefragt, ob er Kleinbusse ausleihen könnte, um an die ukrainische Grenze zu fahren und den Menschen dort zu helfen. "Wir stellten ihm das Fahrzeug kostenlos zur Verfügung und er traf am Montag in Dorohusk an der polnisch-ukrainischen Grenze ein. Er hatte den ganzen Kleinbus vollgeladen mit Hilfsmitteln, Decken, Windeln, Lebensmitteln und vielen anderen Artikeln, die vor Ort dringend benötigt werden", berichtet Geschäftsführerin Sigrid Fromm, die das "großartige Engagement" Helzels lobt. (AZ)