Waldrodung an Uniklinik: Biologe wehrt sich gegen Angriffe von Aktivisten

Plus Mit scharfen Worten kanzelte die "Baumbesetzerin" auf dem Ulmer Eselsberg ein Gutachten an. Der Autor wehrt sich jetzt gegen die Vorwürfe.

Der Konflikt um die Rodung eines kleinen Waldstückchens an der Ulmer Universität zum Bau eines Bettenhauses schwelt weiter. Nachdem die 19-jährige Aktivistin Charlie Kiehne ein Gutachten mit den Worten "da wurde einmal von unten nach oben geschaut und gesagt: da ist nichts" anzweifelte, meldet sich jetzt der Autor zu Wort.