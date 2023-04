Wandern vor der Haustür: Routen auf der Alb und durch den Ulmer Winkel

Plus Der neue Kultur- und Wanderführer des Schwäbischen Albvereins nimmt die Alb, Oberschwaben und den Kreis Neu-Ulm in den Blick. Für wen sich das Buch lohnt.

20 Wanderungen, locker und kenntnisreich beschrieben von Volker Korte, führen durch den Ulmer Winkel, das Biosphärengebiet Schwäbische Alb und in einen kleinen Zipfel Oberschwabens. "Burgen, Schlösser und Landschaften" heißt das Buch, das markante und sehenswerte Punkte wie die Landsitze Ulmer Patrizier, fulminant angelegte Gärten sowie sehenswerte Klöster und Kirchen vorstellt. Auch die Wiederentdeckung der Alblinse, wilde Täler, Wasserläufe und Wasserfälle sowie Burgen und Ruinen spielen eine Rolle. Korte geht auch auf Geschichte und Geschichten ein, dunkle Kapitel spart er nicht aus.

Korte ist Ingenieur im Ruhestand und Wanderführer beim Schwäbischen Albverein Ulm/ Neu-Ulm, der die Reihe "Kultur erwandern in Schwaben" gemeinsam mit dem Ulmer Verlag Klemm + Oelschläger herausgibt (144 Seiten, 14,80 Euro). Der erste Band, "Wasser für die Alb", hatte Touren beschrieben, die sich um die im 19. Jahrhundert eingeführte Albwasserversorgung drehten.