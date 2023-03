Warnstreiks: Bei den Stadtwerken legt das komplette Fahrpersonal die Arbeit nieder

Alle der gut 200 Fahrerinnen und Fahrer der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) lassen am Freitag Busse und Bahnen in den Depots. Das sind die Auswirkungen.

Das kann die Gewerkschaft Verdi als Erfolg verbuchen: Das gesamte Fahrpersonal legte am Freitag die Arbeit nieder, von einem Streikbrecher oder einer Streikbrecherin ist Pressesprecher Sebastian Koch nichts bekannt.

Nur Linien von Sub-Unternehmen wie Regionalbus Augsburg fuhren. Straßenbahnen, also Linie 1 und 2, fielen komplett aus. Nur die Linien 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16 und 17 sowie die Nachtbusse verkehren ohne Einschränkungen, bei den anderen entfielen etliche Fahrten.

In der Tarif- und Besoldungsrunde für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ruft Verdi auch für die Woche ab 6. März zu Warnstreiks auf. „Von den Warnstreiks betroffen sind Bereiche wie Krankenhäuser, Verwaltungen, Stadtwerke, Entwässerung, zum Teil auch Straßenreinigung, Müllabfuhr oder Kreisverwaltungsreferate“, kündigte der Vize-Landesbezirksleiter von Verdi-Bayern, Sinan Öztürk, an. Was genau für Montag und Dienstag geplant ist, darüber wolle Verdi rechtzeitig informieren. (heo)