Ulm/Neu-Ulm

12:00 Uhr

Warum läuft es so schlecht für viele Kultureinrichtungen im Raum Ulm/Neu-Ulm?

Plus Kulturträger in Ulm und Neu-Ulm klagen über einen spürbaren Besucherschwund, das Theater Neu-Ulm befürchtet sogar, dass es zu einem Theatersterben komme.

Corona, die Inflation und die wirtschaftliche Situation: Für Kulturveranstalter ist die Lage nicht einfach. Das Publikum ist verunsichert und zeigt Zurückhaltung – doch ob das eher an der Angst liegt, sich angesichts der steigenden Inzidenzen eine Corona-Infektion einzufangen, oder ob das Bedürfnis in Vordergrund steht, das Geld zusammenzuhalten, um die Kosten für Energie und Lebensmittel bezahlen zu können, ist schwer zu sagen. Einen Mix aus all dem vermuten Angela Weißhardt, Verwaltungsdirektorin am Theater Ulm, und Claudia Riese, Chefin des Neu-Ulmer Theaters.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

