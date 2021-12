Warum Lastwagen stundenlang auf der gesperrten Gänstorbrücke standen

Plus In der Nacht auf Mittwoch lief auf der Brücke zwischen Ulm und Neu-Ulm ein Test, der für andere Gegenden Deutschlands wichtig ist. Ein Autofahrer beweist Ignoranz.

Wer in der Nacht zum Mittwoch zwischen Ulm und Neu-Ulm unterwegs war, konnte Lastwagen auf der Gänstorbrücke sehen. Ein Bild, das es seit gut zwei Jahren eigentlich nicht mehr gibt, denn Betonbarrieren und eine Schranke versperren großen Fahrzeugen den Weg auf die marode Brücke. Dieses Mal wurde die Schranke für zwei Lastwagen extra geöffnet, damit die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Messungen durchführen konnte.