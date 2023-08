Ulm/Neu-Ulm

Warum Parkplätze in Ulm wegfallen und was ein Stellplatz kostet

Für einen Dauerparkerstellplatz in der 2022 eröffneten Tiefgarage am Ulmer Hauptbahnhof werden bis zu 300 Euro fällig.

Plus Immer wieder pflanzt Ulm Bäume auf früheren Parkplätzen – aus mehreren Gründen. Gleichzeitig steigen Gebühren und Tarife. Ein Überblick für Ulm und Neu-Ulm.

Schrittweise hat Ulm Parkplätze entfernt, Grünflächen entstanden und Bäume wurden gepflanzt. Ein festes Ziel, wie viele Stellplätze weichen müssen, gibt es nicht. Doch die Entwicklung dürfte weitergehen – aus einer Reihe von Gründen. Hitzeschutz, Interessen der Anwohnenden, finanzielle Argumente und mehr spielen zusammen. Das Parken an den Straßen ist in Ulm teurer geworden, doch für viele bleibt es günstiger als unter der Erde. In Neu-Ulm ist der Unterschied noch größer.

Beim Green Parking Day in Ulm zeigen Organisationen Jahr für Jahr, wie Parkplätze anders genutzt werden könnten und wie die Aufenthaltsqualität dadurch steigen würde. Am Samstag, 16. September, werden 30 Stellplätze für vier Stunden umgewidmet – und der neu gestaltete Robert-Scholl-Platz wird vorgestellt. Auch dort sind Bäume gesetzt worden, auch dort können nun weniger Fahrzeuge parken als zuvor.

