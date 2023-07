Was? Wann? Wo? Das ist am Schwörwochenende 2023 geboten

Von Freitag bis Montag ist die länderübergreifende Doppelstadt von 21. bis 24, Juli im Dauer-Partymodus. Wir haben - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - Termine gesammelt.

Schwörmontag, das ist immer der vorletzte Montag im Juli. In diesem Jahr fällt der Tag der Ulmer Verfassung auf den 24. Juli. Doch für die Menschen der Region ist diese Tradition viel mehr, als einen Tag zu feiern. Bereits am Freitag geht in Ulm und Neu-Ulm das Schwörwochende los. Was wann wo in 2023 geboten ist, hier eine Auflistung:

Freitag, der Auftakt ins Schwörwochenende

Auf dem Neu-Ulmer Schwal geginnt ab 16 Uhr die "Rock-Party". Um 17.30 Uhr gibt es live Musik mit Route 66.

geginnt ab 16 Uhr die "Rock-Party". Um 17.30 Uhr gibt es live Musik mit Route 66. In der Neu-Ulmer Glacis ist Rock & Jazz mit Six4Blues geboten. Beginn 20 Uhr. Total Hip

ist Rock & Jazz mit Six4Blues geboten. Beginn 20 Uhr. Im Roxy-Sound-Garten in Ulm ab 20 Uhr: Reggae, Highlife, Afrobeat, Dub und Pop mit Replacement + Anyankofo

in ab 20 Uhr: Reggae, Highlife, Afrobeat, Dub und Pop mit Replacement + Anyankofo Pride-Festival im Liederkranz ab 15 Uhr der HNU mit Drag-Queen Show mit Eve N More.

Fast schon ein Klassiker: Rock am Petrus mit Rock Unlimited Foto: Alexander Kaya

Samstag, der Tag der Lichterserenade auf der Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm

Am Abend Jubiläumsfeier im Fischerviertel in und vor dem Wilden Mann ab 17 Uhr.

ab 17 Uhr. Auf dem Schwal in Neu-Ulm spielt mit Blick auf die nachts stattfindende Lichterserenade auf der Donau die United Danceband. Festbeginn: 15 Uhr.

spielt mit Blick auf die nachts stattfindende auf der die United Danceband. Festbeginn: 15 Uhr. Am Samstag gibt es Indie & Punkrock in der Bonanzbar by PSV Ulm / Neu-Ulm in Ludwigsfeld mit Club Déjà-vu.

by / in mit Club Déjà-vu. Am Ulmer Fischerplätzle um 18 Uhr Konzert mit der Josy Miller Band .

um 18 Uhr Konzert mit der Josy . Gleis 44 Sommerfest ab 15 Uhr mit Techno & House.

Sommerfest ab 15 Uhr mit Techno & House. Pre-Lichterserenadenparty mit DJ Tom am Marktplatz in Ulm ab 16 Uhr.

in ab 16 Uhr. Rock am Petrus, Petrusplatz Neu-Ulm , der Klassiker mit Rock Unlimited. Ab 19 Uhr: La Bähm.

, der Klassiker mit Rock Unlimited. Ab 19 Uhr: La Bähm. Pauls Biergarten in Neu-Ulm : Ab 15 Uhr legt "Together" mit sommerlichen Klängen aus Deep - Melodic House & Techno los.

in : Ab 15 Uhr legt "Together" mit sommerlichen Klängen aus Deep - Melodic House & Techno los. Schwörkonzert um 19 Uhr in diesem Jahr in der evangelischen Pauluskirche .

Nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 22 Uhr, beginnt die Lichterserenade auf der Donau.

Farewell Signs, Minus Youth und Act The Fool. Dreimal Hardcore-Punk im Club Schili in Ulm beim Roxy um 20 Uhr.

Das Schwörwochenende hat in Neu-Ulm neben dem Petrusplatz den Schal zum Zentrum. Foto: Alexander Kaya

Sonntag, das große Open-Air auf dem Ulmer Münsterplatz

Jubiläumsfeier im Fischerviertel in und vor dem Wilden Mann ab 17 Uhr mit DJ Sam.



ab 17 Uhr mit DJ Sam. Sonntagskonzert im Neu-Ulmer Glacis-Park um 11 Uhr mit der Schützenkapelle Reutti sowie der Jugendkapelle Reutti.

um 11 Uhr mit der Schützenkapelle Reutti sowie der Jugendkapelle Reutti. Der Neu-Ulmer Schwal präsentiert die ab 11 Uhr die Heusteig Musikanten. Ab 20 Uhr Albfetza.

präsentiert die ab 11 Uhr die Heusteig Musikanten. Ab 20 Uhr Albfetza. Die Fantastischen Vier beim Schwörfestival um 19.30 Uhr auf dem Münsterplatz .

. Zehn Jahre Zunfthaus der Schiffleute Jubiläums Party Nacht auf dem Fischerplätzle in Ulm mit der Black Betty Band um 18 Uhr.

in mit der Black um 18 Uhr. Schwörkonzert im Liederkranz in der Au mit dem Kreisseniorenorchester. Blasmusik ab 16.30 Uhr.

in der Au mit dem Kreisseniorenorchester. Blasmusik ab 16.30 Uhr. Rock am Marktplatz in Ulm mit Crysis ab 17 Uhr.

in mit Crysis ab 17 Uhr. In Pauls Biergarten spielen ab 13 Uhr die Holzstock-Musikanten.

Auf dem Münsterplatz gibt am Schwörwochenende Radio 7 den Ton an. Foto: Alexander Kaya

Schwörmontag, der Höhepunkt mit Schwörrede und Nabada

Zum Schwur des Oberbürgermeisters geht um 11 Uhr auf dem Weinhof in Ulm los.

Auf dem Neu-Ulmer Schwal geht es um 11 Uhr los. Ab 17 Uhr Partymusik mit den Besenkrachern.

geht es um 11 Uhr los. Ab 17 Uhr Partymusik mit den Besenkrachern. Summertime Festival auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm mit zwei Konzerten: Ab 18 Uhr startet die Coverband Blck-Betty aus Pfaffenhofen mit Rock- und Partymusik. Gegen 21. 30 Uhr geht es dann weiter mii Funk That Soul aus Ulm .

in mit zwei Konzerten: Ab 18 Uhr startet die Coverband Blck-Betty aus mit Rock- und Partymusik. Gegen 21. 30 Uhr geht es dann weiter mii Funk That Soul aus . Am Hotel Maritim in Ulm spielt um 15 Uhr Mad Chick of Soul.

in spielt um 15 Uhr Mad Chick of Soul. Nabada auf der Donau ab 16 Uhr.

ab 16 Uhr. Im Roxy Sound Garten spielt ab 18 Uhr Jesus George , Ulms Alternative-Coverband.

spielt ab 18 Uhr , Alternative-Coverband. Am Ulmer Fischerplätzle um 18 Uhr Konzert mit der Josy Miller Band .

um 18 Uhr Konzert mit der Josy . Am Hockeyplatz des SSV Ulm in der Au "Live Musik mit Partyband" ab 16 Uhr.

in der Au "Live Musik mit Partyband" ab 16 Uhr. Im Biergarten Teutonia steigt ab 16 Uhr die Party mit Combo SIx .

steigt ab 16 Uhr die Party mit Combo . Vor dem M-Club am Lautenberg steigt ab 16 Uhr das Open-Air "Schwömontags-Special".

steigt ab 16 Uhr das Open-Air "Schwömontags-Special". Der Liederkranz in der Au lässt um 15 Uhr "Schüttel dein Speck" aufleben.

in der Au lässt um 15 Uhr "Schüttel dein Speck" aufleben. Die große Bühne auf dem Ulmer Münsterplatz bietet ab 18 Uhr das Shwörmontags-Festival mit Leony, DJ Florian Weiss und DJ Chris Montana .

bietet ab 18 Uhr das Shwörmontags-Festival mit Leony, DJ und DJ . Die Jubiläums-Schwörmontagsparty vor dem Wilder Mann im Fischerviertel steigt ab 16 Uhr. "Matze" Ihring gibt seinen Einstand bei seinem neuen Sender Donau3FM. Außerdem mit dabei: " Mallorca Star" DJ Suni.

steigt ab 16 Uhr. "Matze" Ihring gibt seinen Einstand bei seinem neuen Sender Donau3FM. Außerdem mit dabei: " Star" DJ Suni. Kindergarten der Elterninitiative i n der Au: ab 15 Uhr Party, später spielt die Ulmer Kult-Band Robbi and Friends.

n der Au: ab 15 Uhr Party, später spielt die Ulmer Kult-Band Robbi and Friends. Café Kokoschinski in der Ulmer Hafengasse ab 15.30 Uhr Konzert mit Ekstra, Jazz Trio, 19.30 Konzert: I‘m not a blonde

in der Ulmer Hafengasse ab 15.30 Uhr Konzert mit Ekstra, Jazz Trio, 19.30 Konzert: I‘m not a blonde Albfetza spielt um 16 Uhr auf dem Ulmer Marktplatz .

. Der SV Offenhausen hatte alle Live-Bands wegen der unklaren Passierbarkeit des Donaustegs absagen müssen. Eine Biergartenparty mit Musik soll es dennoch geben.

Haben wir einen Termin am Schwörwochenende übersehen? Bitte gerne an redaktion@nuz.de mailen.