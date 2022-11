Ulm/Neu-Ulm

19:09 Uhr

Weihnachtsmarkt oder Japan-Spiel? So steht es um die WM-Euphorie

Um die 60 Personen verfolgen am Mittwochnachmittag das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Vorglühbar.

Plus Eine Fußball-WM in Winter, das gab es noch nie. Auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt ist beim ersten Spiel der DFB-Elf viel los. Wie steht es um die Euphorie?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Kinder sitzen auf dem Karussell und lachen. Es liegt der Duft von Glühwein und Roter Wurst in der Luft. Die Sonne spiegelt sich in zahlreichen Christbaumkugeln. Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im ersten Spiel der umstrittenen WM in Katar gegen Japan 1:0 führt, ist auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt durchaus einiges los. Immerhin ist es gerade mal 15 Uhr. Unter den Gästen sind auch etliche eigentliche Fußballfans. Doch ihre Freizeit verbringen sie lieber auf dem Münsterplatz statt daheim oder in einer Kneipe, um das Spiel zu schauen. Warum?

