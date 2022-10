Ulm/Neu-Ulm/Weißenhorn

Gastronom Riedmüller investiert: Das Barfüßer-Imperium wächst auch in der Krise

Das hausgebraute Bier gehört mit zum expandierenden Barfüßer-Konzept. Hier Noel Schaumburg, einer der Brauer, im Ulmer Barfüßer an der Neuen Straße.

Plus Zwei Millionen Euro im Jahr Mehrkosten hat der Ulmer Gastronom Eberhard Riedmüller in seinen Lokalen. Doch "Ebbo" glaubt an seine Geschäfte und plant Neueröffnungen.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Eigentlich gibt es für Eberhard Riedmüller Grund genug zum Jammern. Eigentlich. "Doch die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt Eberhard "'Ebbo" Riedmüller. "Nur jammern, ist doch das Dümmste, was Du machen kannst." Deswegen blickt der Herr über Lokale wie Barfüßer, Q-Muh und Tanivera nach vorne und will sein Gastro-Reich vergrößern.

