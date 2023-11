Ulm/Neu-Ulm

vor 57 Min.

Wenn der Barfüßer-Wirt auf eine Demo geht

Das Wetter hätte besser sein können für die Demo der IHK in Ulm unter dem Motto: "Wir ersticken im Formalismus. Bürokratieabbau jetzt!"

Plus Mit fast 71 Jahren besucht Eberhard "Ebbo" Riedmüller seine erste Demo. Mit ihm protestierten über 500 Menschen in Ulm für "Bürokratieabbau jetzt".

Von Oliver Helmstädter

"In unserem Land liegt vieles im Argen", sagt Riedmüller. Der Bürokratismus im Land habe derart überhandgenommen, dass er in seinem gesetzten Alter das Demonstrieren anfangen müsse. Trotz Arbeits- und Fachkräftemangel werde die Lawine an Gesetzen immer größer. Als Beispiel nannte er das "ungerechte" Arbeitsschutzgesetz. Auf der Demo "Wir ersticken im Formalismus: Bürokratieabbau jetzt!" sollten weitere folgen.

"Heizungsgesetz" bringe den Irrsinn des deutschen Formalismus auf den Punkt

Beinahe genüsslich zitiert Stefan Roell, Unternehmer und Präsident der Ulmer Industrie- und Handelskammer (IHK), der Veranstalterin der Demo, aus dem Gebäudeenergiegesetz. Das "Heizungsgesetz" bringe den Irrsinn deutschen Formalismus auf den Punkt. Das Gesetz habe etwa 100 Seiten und auf Seite 58 finde sich ein Satz, der Roell "sehr viel" gebracht habe: "Ein nördliches Fenster, ist ein Fenster, bei dem die Senkrechte auf die Scheibe nicht mehr als 22,5 Grad von der Nordrichtung abweicht." Gelächter auf dem Münsterplatz in der Menge, die von den Sedelhöfen zu Ulms Wahrzeichen marschierte.

