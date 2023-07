Ulm/Neu-Ulm

Wenn ganz Ulm zur Tanzfläche wird: So war die Partynacht am Schwörmontag

Bis tief in die Nacht spielten am Schwörmontag auf vielen Bühnen Musikerinnen und Musiker live.

Plus Aus tausenden Lautsprechern schallt Musik durch die Gassen der Ulmer Innenstadt. Für viele ist es die Partynacht des Jahres. Das Wetter kann daran nichts ändern.

Von Rosaria Kilian

Der Schwörmontag ist wahrlich ein Partymarathon. Mit den Eskapaden des Wochenendes in den Knochen geht es für eingefleischte Fans am Schwörmontag bereits um 11 Uhr los mit der Feierei. Das schlechte Wetter hat bei einigen gewiss die Tagespläne durchkreuzt. Im Endspurt zeigen die Ulmerinnen und Ulmer (und alle, die für die Feier aus der Umgebung angereist sind,) dann aber wieder, was in ihnen steckt.

Am Fuße des Münsters zapfte Flo den ganzen Abend Bier in einem der Getränkewagen. "Wenn die Leute weniger in der Friedrichsau trinken, dann verkaufen wir mehr auf dem Münsterplatz", mutmaßte er. Die Gastronominnen und Gastronomen in der Ulmer Innenstadt könnten durchaus vom schlechten Wetter beim Nabada profitiert haben. Die Stimmung bei der Schwörmontagsparty ist trotz wolkenverhangenem Himmel blendend. Trinken kann man schließlich auch ohne Sonnenschein.

