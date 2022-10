Ulm/Neu-Ulm

18:45 Uhr

Wie der "Ulmer Spirit" die Menschen entlang der Donau beflügeln soll

In Ulm und Neu-Ulm tagt derzeit die Danube School der Europäischen Donau-Akademie. Rechts im Bild Alexander Wetzig, Vorsitzender der HfG-Stiftung.

Plus Teilnehmende aus sieben Ländern treffen sich bei der Danube School in Ulm und Neu-Ulm. Es geht um eine große europäische Idee – und den Krieg in der Ukraine.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

In den Danube Schools der europäischen Donau-Akademie tauschen sich jedes Jahr Studierende und junge Wissenschaftlerinnen aus den Donauländern aus. Damit leistet Ulm einen essenziellen Beitrag gegen den "Braindrain", die Abwanderung der jungen Eliten aus Südosteuropa, eines der zentralen Themen der EU-Strategie für den Donauraum. Derzeit treffen sich 21 Teilnehmende aus Deutschland, Ungarn, Bulgarien, der Ukraine, Serbien, Bosnien-Herzegowina sowie aus Albanien in Ulm und Neu-Ulm. Ihr Thema: das Neue Europäische Bauhaus – und unweigerlich auch der Ukrainekrieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen