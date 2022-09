Ulm/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Wie der Umstieg auf Wasserstoff in Ulm und Neu-Ulm gelingen kann

Lokal In nicht einmal 20 Jahren wollen Ulm und Neu-Ulm Erdgas komplett durch Wasserstoff ersetzt haben. Eine Stadtwerke-Tochter arbeitet daran. Worauf es ankommt.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Ende 2024 oder Anfang 2025 könnte es so weit sein. Dann soll der erste Elektrolyseur in Ulm in Betrieb gehen, mit dem grüner Wasserstoff erzeugt wird. Der Strom kommt vom Wasserkraftwerk in der Böfinger Halde. Die Anlage wird allerdings nicht ans städtische Netz angeschlossen, sie soll ein Batterie-Testzentrum versorgen. Doch schon in ein paar Jahren soll Wasserstoff durch die Leitungen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm gepresst werden, das Ziel für 2030 sind 20 Prozent. Bis 2040 wollen die SWU ihr Gasnetz komplett umstellen, es ist eine große Herausforderung.

