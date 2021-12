Ulm / Neu-Ulm

06:30 Uhr

Wie geht es den Museen in Neu-Ulm und Umgebung im zweiten Pandemie-Winter?

Plus Wie hart treffen die Corona-Regeländerungen Museen? Nachgefragt bei den Landkreis-Museen, beim Edwin-Scharff-Musem und dem Museum Brot und Kunst.

Von Dagmar Hub

Unterschiedliche Regelungen in Bayern und Baden-Württemberg haben auch in den Museen Folgen: Während die neue Corona-Verordnung im Kultur- und Freizeitbereich die 2G-plus-Regel vorschreibt, lässt Baden-Württemberg seit Samstag unter anderem Menschen, die bereits eine Auffrischimpfung gegen Corona erhalten haben, ohne aktuellen Negativtest in solche Einrichtungen. Von ersten Besuchern und Besucherinnen am Wochenende, die zum Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum und zum Kindermuseum in der Überzeugung kamen, die Testpflicht entfalle für sie, berichtet die stellvertretende Museumsleiterin Birgit Höppl. Doch Neu-Ulm liegt in Bayern, das keine solchen Ausnahmen beschlossen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen