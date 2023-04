Ulm/Neu-Ulm

Laden in Ulm geschlossen: Wie geht es weiter mit Royal Donuts?

Plus Vor zwei Jahren gab es noch Warteschlangen vor Royal Donuts in Ulm. Jetzt ist der Laden zu. Woran das liegt - und wie es um das Geschät in Neu-Ulm steht.

Von Oliver Helmstädter

Der Hype verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch viele Postings in den sozialen Medien. Bis zu zwei Stunden sollen die Menschen für einen reichlich nach Wahl belegten Donut angestanden haben. Ob das wirklich so war, lässt sich kaum überprüfen. Fakt ist: Die reich verzierten Donuts sind etwas fürs Auge und werden gerne auf stark bildbasierten Social-Media-Plattformen wie Instagram und Co in Szene gesetzt. In Ulm ist es damit jetzt aber vorbei.

Royal Donuts in Neu-Ulm macht weiter

Die kleine, insgesamt nur 80 Quadratmeter große Ladenfläche wird für 2200 Euro zur Miete im Internet angeboten und ist seit Wochen geschlossen. Die Filiale in Neu-Ulm bleibt aber. "Es läuft sehr gut", sagt Franchisenehmer Mersad Muratovic. Das Konzept funktioniere nach wie vor, die Donuts seien gefragt wie eh und je.

