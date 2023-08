Ulm/Neu-Ulm

Wie Trickbetrüger durch Schockanrufe Gold und Geld erbeuten

Mit erfundenen Geschichten überrumpeln Kriminelle ihre Opfer am Telefon. Wie sie vorgehen, zeigt ein aktueller Fall der Ulmer Polizei.

Sie rufen an und berichten von schlimmen Unfällen und drohenden Gefängnisstrafen: Trickbetrüger versetzen mit sogenannten Schockanrufen ihre Opfer in Angst und bringen sie auf raffinierte Art und Weise dazu, ihnen Geld oder Wertsachen auszuhändigen. Wie die Kriminellen vorgehen, zeigt der jüngste Fall der Ulmer Polizei, in dem die Täter Gold erbeuteten. Wie kann man sich schützen?

Eine schwangere Frau soll bei einem Unfall gestorben sein

Opfer wurde am Montag ein Senior im Großraum Amstetten (Alb-Donau-Kreis). Gegen 12.45 Uhr erhielt der Mann einen Anruf einer weinenden Frau. Ohne dass sie miteinander gesprochen hätten, übernahm ein angeblicher Polizist sofort das Telefonat und gab den Senior an eine angebliche Amtsrichterin weiter. Die Betrügerin behauptete, dass der Sohn des Seniors einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei eine schwangere Frau zu Tode gekommen.

