Ulm/Neu-Ulm

vor 17 Min.

Bildungsmesse: Wie Wieland, Peri oder Evobus sich Nachwuchs sichern wollen

Plus Nach der Corona-Pause startet am Donnerstag wieder die Ulmer Bildungsmesse. Die Vorzeichen haben sich geändert: Die Firmen werfen das Lasso in Richtung Azubis aus.

Von Oliver Helmstädter

324 Ausbildungsberufe, 19.000 Studienmöglichkeiten: Noch nie waren die Möglichkeiten für junge Menschen, einen Beruf zu erlernen, so verschieden. Von nie da gewesenen, großartigen Möglichkeiten spricht Götz Maier, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Ulm des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall. "In jeder Branche wird gesucht." Orientierung in diesem Dickicht der Möglichkeiten will die Ulmer Bildungsmesse bieten. 270 Firmen und Verbände erwarten ab Donnerstag bis einschließlich Samstag, 11. Februar, bis zu 25.000 Besucherinnen und Besucher.

