Wie wird das Wetter rund um Ostern im Raum Ulm und Neu-Ulm?

Ostern steht vor der Tür. Viele freuen sich auf Tage mit der Familie, am liebsten im Freien. Aber nur, wenn das Wetter mitspielt. So ist die aktuelle Vorhersage.

Es hat dieses Jahr schon schöne, sonnige Tage im Raum Ulm und Neu-Ulm gegeben. Doch die vergangenen Tage war es eher durchwachsen und weniger gemütlich. Aprilwetter halt. Zum Beginn der aktuellen Karwoche sagten Meteorologen für Schwaben starke Bewölkung, teils Regen und sogar Schnee voraus. Wie aber wird das Wetter mit Blick auf das bevorstehende Osterfest? Wie sind voraussichtlich die Temperaturen an Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag? Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt auf Anfrage unserer Redaktion kurz und knapp eine Prognose ab.

Karfreitag 2023 im Raum Ulm: Das ist die Wettervorhersage

Für Karfreitag, 7.4.23, erwartet die Region rund um Ulm Temperaturen mit Höchstwerten um die 12 Grad. Es soll trocken bleiben und einen leicht böigen Nord-Ost-Wind geben. Insgesamt beschreibt der DWD-Sprecher die Wetterlage als einen "Mix aus Wolken und gelegentlichem Sonnenschein".

So soll das Wetter an Karsamstag 2023 in Ulm und Neu-Ulm werden

Der Karsamstag, 8.4.23, soll ähnlich werden. Ebenfalls trocken, aber wieder mit einem Wechsel aus Wolken und Sonnenschein. Die Temperaturen sollen verhalten bleiben. Prognostiziert werden Höchstwerden von 13 Grad.

Wettervorhersage für Ostersonntag: 14 Grad in der Spitze

Für Ostersonntag, 9.4.23, sollen sich die Temperaturen nicht wesentlich verändern. "Es wird ganz minimal wärmer", so der Experte vom Deutschen Wetterdienst. 14 Grad könnten es in der Spitze werden. Es soll weiterhin trocken bleiben und wie die Tage zuvor ein Mix aus Sonne und Wolken geben.

Die Wettervorhersage für Ostermontag 2023 im Raum Ulm/Neu-Ulm

Für Ostermontag, 10.4.23, soll die Wetterlage ein wenig milder werden als die Tage zuvor. Für den Nachmittag werden Temperaturen mit bis zu 16 Grad erwartet.

Die Bedingungen zu Wochenbeginn von gerade einmal fünf Grad und "eher dem Gefühl, dass bald Schneeflocken fallen könnten" sollten also nach derzeitigen Prognosen bis zum Start des verlängerten Oster-Wochenendes verflogen sein. Ganz so sommerlich, wie es an Ostern in vergangenen Jahren schon einmal war, wird es 2023 aber wohl nicht werden.

Wer sich auf Kaffee und Kuchen auf der Terrasse freut, dem will der Experte vom Deutschen Wetterdienst die Stimmung nicht schon zu Beginn der Karwoche vermiesen. Das Wetter könnte sich je nach Bedingungen auch wärmer anfühlen. Erforderlich dafür wären aber vor allem Sonne und Windschatten. Vorgesagt sei nämlich ein nicht kräftiger Nordostwind. Und der fühle sich immer etwas kühler an.