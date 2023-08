Wieder über 20 Tonnen Müll am Schwörmontag: Was ist die Lösung?

Plus Weniger Müll beim Nabada, dafür mehr bei der Party? Die Müll-Bilanz der EBU zum Schwörmontag fällt ernüchternd aus. Auffällig sind die nach wie vor vielen Einwegbecher.

Die Müll-Bilanz der Entsorgungs-Betriebe Ulm (EBU) zum Schwörmontag 2023 fällt mehr als ernüchternd aus. Trotz groß angelegter Vermeidungskampagne ("Schwör dem Müll ab") und schlechten Wetters kam wieder reichlich Abfall zusammen: insgesamt 23 Tonnen. Das sind zwar zwei Tonnen weniger als im vergangenen Rekordjahr (25 Tonnen). Bei der EBU ist man sich aber sicher: "Wäre das Wetter beständiger gewesen, hätte die Müllmenge sicher einen neuen Rekordwert erreicht." Doch wie lässt sich das ändern?

Wolfgang Grund, der zuständige Einsatzleiter bei der Ulmer Stadtreinigung, wirkt auf diese Frage hin etwas ratlos. "Wir können nicht mehr als eine Kampagne fahren, Werbung über die Zeitung machen und darauf hinweisen, dass die Menschen ihre Sachen mitnehmen oder gar keinen Müll mitbringen sollen", sagt er. "Mehr bleibt uns nicht übrig." Anders als beim Oktoberfest in München könne man ja die Ulmer Innenstadt nicht absperren, um so bei einer dann möglichen Zugangskontrolle die Taschen auf Müll zu kontrollieren.