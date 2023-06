Ulm/Neu-Ulm

12:00 Uhr

Wo Räder richten nichts oder nur ganz wenig kostet

Wolfgang Matheis repariert ein Fahrrad in der Werkstatt der Bike Station in der Weststadt. Der pensionierte Lehrer schraubt leidenschaftlich gern.

Plus Wer sein Fahrrad günstig oder gratis reparieren lassen will, bekommt in Ulm und Neu-Ulm Hilfe. Das sind die ehrenamtlichen Schrauber und ihre Geschichten.

Von Sebastian Mayr, Franziska Wolfinger

Wer sein Fahrrad bei den Schraubern der Bike Station reparieren lässt, entscheidet selbst, was er bezahlt. Aber 50 Euro? "Das ist zu viel", sagt Wolfgang Matheis. Der pensionierte Lehrer ist von Beginn an dabei – und so gut wie jeden Öffnungstag hier. An diesem Dienstagnachmittag warten acht Menschen mit neun Fahrrädern in dem Hinterhof in der Ulmer Magirusstraße. Matheis und zwei weitere Schrauber werden sich der Reihe nach um sie kümmern. Hier ein kaputter Umwerfer, da ein Achter und abgefahrene Bremsklötze. Angefangen hat das hier als eine Art hemdsärmeliges Hilfsprojekt. Das, was Wolfgang Matheis antreibt, ist immer gleich geblieben.

"Die technische Herausforderung", sagt er. "Ich schraube einfach gern." 2012 ist er in den Vorruhestand gegangen, er hat sich über diesen Schritt gefreut. Davor hat der Mann Sport und Geografie unterrichtet, am Illertal-Gymnasium in Vöhringen. Fahrräder hat er schon früher repariert. Erst sein Triathlon-Rad, später sein Rennrad und seit einem Vierteljahrhundert sein Touring-Rad. Dann kam diese Anfrage vom ADFC, in dem sich der Pädagoge engagiert. Es war 2015, Ulm rechnete mit Hunderten Migrantinnen und Migranten, vielleicht mehr. Menschen ohne Geld. Ohne Möglichkeit, sich vernünftig durch die Stadt zu bewegen. Der damalige städtische Fahrradbeauftragte suchte Freiwillige für eine Werkstatt in der großen Gemeinschaftsunterkunft am Mähringer Weg. Ein Dutzend Interessierte meldete sich, eine Handvoll fing an. Bald waren nur noch zwei Schrauber übrig. Seit Wolfgang Matheis' Kompagnon zum Studieren nach Innsbruck zog, ist er der letzte aus der Anfangszeit. Inzwischen ist das Team wieder gewachsen.

