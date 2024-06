Züge und S-Bahnen fallen aus: Am Schwörmontag droht Ulm ein Bahnchaos

Plus Auch die Südbahn fährt am Schwörwochenende nicht. "Enttäuscht und auch erbost" zeigt sich Ulms OB Martin Ansbacher, sollte der Zug- und S-Bahnverkehr tatsächlich derart zusammenbrichen.

Der Ulmer OB Martin Ansbacher erwartet für das Schwörwochenende "große Schwierigkeiten", weil ausgerechnet am Schwörwochenende am Ulmer Hauptbahnhof der Zugverkehr zum Erliegen kommt. Doch es kommt doch dicker: auch die Hauptschlagader des oberschwäbischen Schienenpersonennahverkehrs auf der Nord- Südachse, die Südbahn, kommt zum Stillstand.

Doch damit nicht alles: Die Ulmer Stadtverwaltung habe vor einigen Tagen Kenntnis über die geplanten Maßnahmen auf der Südbahn im Zeitraum 22. bis 27. Juli erhalten. Auch hier sollen keine Züge fahren können. Die Stadt habe daraufhin umgehend mit der für die Maßnahmen verantwortlichen Bahn-Tochter Kontakt aufgenommen, um mehr Informationen zu erhalten und ein tragfähiges Konzept für Schienenersatzverkehre abzustimmen. Diese Abstimmungen seien noch nicht abgeschlossen. Die Stadt dränge dabei auf eine Lösung, die den Anforderungen des Schwörwochenendes gerecht wird. Dass keine Züge fahren sollen, will die Stadt wie angekündigt nicht hinnehmen.