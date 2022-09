Neubaustrecke Wendlingen–Ulm: Noch 100 Tage bis zur Inbetriebnahme

Der Zug gen Stuttgart wird bedeutend schneller sein als die Autos auf der Autobahn. Auf dem Weg zum Bahnverkehr der Zukunft rückt der nächste Meilenstein immer näher.

Auf dem Weg zum Bahnverkehr der Zukunft rückt der nächste Meilenstein immer näher. Am 11. Dezember 2022 geht die Neubaustrecke Wendlingen–Ulm in Betrieb. Am Freitag, 2. September 2022, sind es noch 100 Tage, bis die Reisenden zwischen Stuttgart und Ulm im ICE rund 15 Minuten schneller unterwegs sein werden.

Mit 250 Sachen von Ulm in Richtung Stuttgart

„Die Neubaustrecke ist ein wichtiger Baustein für die Mobilitätswende im Südwesten. Die Reisenden werden im ICE mit bis zu 250 km/h unterwegs sein – der Zug wird somit bedeutend schneller sein als die Autos auf der Autobahn. Die neue Schnellfahrstrecke ist gut für die Umwelt und gut für die Menschen“, sagt Olaf Drescher, Vorsitzender der Geschäftsführung der DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH.

Derzeit läuft auf der neuen Trasse ein umfangreiches Testprogramm, bei dem das Zusammenspiel der Züge mit der Strecke überprüft wird. In den nächsten Wochen werden zudem die Lokführer für Fahrten auf den neuen Schienenwegen ausgebildet. Gut ein Jahr vor der geplanten Inbetriebnahme gab es erstmals eine vollständige direkte Schienenverbindung zwischen Wendlingen und Ulm.

Künftig attraktivere Reisezeiten aus Ulm in Richtung Stuttgart

Mit der neuen Strecke entstehen nach Angaben der Bahn große Vorteile für Reisende in Baden-Württemberg: Im Fernverkehr profitierten die Fahrgäste der Bahn auf der Relation Frankfurt–München von einer rund 15 Minuten kürzeren Fahrtdauer, im Nahverkehr wird es stündlich eine Verbindung Ulm–Merklingen–Wendlingen sowie in der Gegenrichtung geben. Damit ergeben sich auch für Pendlerinnen und Pendler neue Perspektiven: Ulm und Stuttgart rücken näher zusammen, mit dem Bahnhof Merklingen wird zudem eine ganze Region für die Schiene neu erschlossen.

Vor wenigen Tagen hat die Bahn einen Film veröffentlicht, in dem die Neubaustrecke detailliert erklärt wird. Der Film wurde bereits mehr als 140.000-mal angeschaut und ist hier auf YouTube zu sehen. (AZ)