Ulm/Neuburg

vor 2 Min.

Mit dem Narrenschiff von Ulm nach Neuburg

Plus Vor fast 100 Jahren machte sich eine Ulmer Fasnachtsdelegation mit dem Schiff auf der Donau auf den Weg. In Neuburg wurden die Narren gebührend empfangen.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Mit dem "Narrenschiff" als Allegorie – ein Schiff, dessen Besatzung unfähig ist zu steuern und das deshalb zum Sinken verurteilt, ohne Wiederkehr unterwegs ist - beschäftigen sich Kunst und Literatur seit Jahrhunderten. Liedtexte gibt es dazu von Reinhard Mey bis zur Mittelalter-Rockband "In Extremo", und in Nürnberg steht sogar ein Narrenschiff-Brunnen. Das Ulmer Stadtarchiv erhielt einen Gruß aus Neuburg, der von einem Besuch von Ulmer Narren per Schiff am Faschingsdienstag 1914 berichtet - und die kehrten auch wieder nach Ulm zurück.

