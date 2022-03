Neue Ausstellung im HfG-Archiv Ulm: Otl Aicher in 100 Plakaten

Plus Im HfG-Archiv ist anlässlich Otl Aichers 100. Geburtstag eine neue Ausstellung zu sehen. Sie gibt Einblick in das Werk eines der bedeutendsten Grafikdesigner seiner Zeit.

Bei Otl Aicher sind es häufig die scheinbar einfachen Mittel, die große Wirkung erzielen. Seine Plakate sind oft nicht besonders detailreich und trotzdem spannend. Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Grafikdesigner des vergangenen Jahrhunderts. Das Museum Ulm widmet ihm zum 100. Geburtstag eine Ausstellung im Archiv der Hochschule für Gestaltung auf dem Kuhberg. 100 Jahre – 100 Plakate lautet das Motto.