Ulm

vor 33 Min.

Neue Ausstellung im Stadthaus: Wie Schüler über Gerechtigkeit denken

Plus Der Wettbewerb sollte zum Nachdenken anregen, jetzt zeigen 164 Bilder die Deutungen des Wortes Gerechtigkeit durch junge Menschen. Eins fällt dabei auf.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Gerechtigkeit. Ein Wort – und vermutlich so viele Deutungen des Begriffs wie es Menschen gibt. Das Stadthaus hatte junge Menschen zwischen zehn und 25 Jahren dazu aufgerufen, den Begriff Gerechtigkeit bei einem Fotowettbewerb für sich zu verbildlichen. Alle 164 eingereichten Bilder sind jetzt im Stadthaus-Kabinett zu sehen. Die von einer Jury ermittelten Gewinnerinnen und Gewinner aus drei Alterskategorien werden am Sonntag, 17. September, ihre Preise von Oberbürgermeister Gunter Czisch überreicht bekommen.

Ist Gerechtigkeit, wenn alle am Anfang gleich viel erhalten? Oder wenn alle am Ende gleich viel (oder gleich wenig) haben? Ein Foto von Mokshadha Nalam zeigt zwei verschieden große junge Menschen, die das identische T-Shirt tragen. Dem älteren Kind passt es, dem jüngeren überhaupt nicht. Gerechtigkeit bedeute nicht, gleiche Ergebnisse für alle zu erzielen, sondern vielmehr, kontextspezifische Gerechtigkeit zu schaffen, so die Erklärung der zwölfjährigen Fotografin. Leonard Rehmann fotografierte den mit Farbbeuteln beworfenen Reichsadler am Ulmer Finanzamt. Die einen wollen das aus der NS-Zeit stammende Relief entfernt haben, die anderen sind dagegen. Der 13-Jährige stellte fest, dass beide Seiten des Streits ihre Forderungen als gerecht und richtig begründen.

