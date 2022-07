Neue Ausstellung in Ulm zeigt Maria im Wandel der Zeit

Lokal Das Museum Ulm gibt Einblicke in die Tätigkeit von Restauratorinnen und Restauratoren. An der "Trauernden Maria" wird deutlich, wie viel Detektivarbeit darin steckt.

Blauer Mantel, braves Kopftuch und ein ernster Gesichtsausdruck. Auf den ersten Blick könnte man diese Mariendarstellung für eine unscheinbare Holzfigur halten, wie es sie in süddeutschen Kirchen zuhauf gibt. Wie viel Geschichte in der Skulptur eines unbekannten Künstlers tatsächlich steckt, hat Restaurations-Studentin Anna-Laura Scheiger monatelanger Detektiv zusammengetragen. Das "Studio Restaurierung" im Museum Ulm wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie die Expertinnen und Experten bei der Erhaltung alter Kunstschätze vorgehen.