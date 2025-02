Neue Baustelle an B28/B10 beginnt: Söflinger Kreisel ist jetzt eine Ampel

Der Söflinger Kreisel in Ulm über dem Westringtunnel ist wegen Bauarbeiten mit einer Ampel ausgestattet. Die Verkehrsbetriebe sanieren bis Anfang Juli die Straßenbahngleise in der Wagnerstraße. Noch bis Ende April ist die Wagnerstraße eine Einbahnstraße in Richtung Innenstadt, die Straßenbahnen verkehren dagegen in beiden Richtungen.

Der Verkehr in Richtung Söflingen wird über die Söflinger Straße umgeleitet. Um die veränderten Verkehrsströme leiten zu können, wurden alle Äste des Kreisels mit Ampeln versehen, vor allem um die zwei Fahrspuren vom Blaubeurer Tor Richtung Ehinger Tor stoppen zu können. Zusätzlich wurden an der Theodor-Heuss-Straße die Ampelschaltungen verändert, um Staus zu vermeiden.