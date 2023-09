Neue Büroflächen über P&C in Ulm sind voll vermietet

Der aufgestockte Textilhändler Peek & Cloppenburg in der Ulmer Fußgängerzone hat einen Mieter, der überraschen dürfte.

Die Universität Ulm wird zu einem der neuen Hauptmieter über dem umgestalteten Peek & Cloppenburg in der Bahnhofstraße 8 in der Ulmer Fußgängerzone.

Die markante Klinkerfassade wird derzeit mit einem Mix aus Glas, Metall und Naturstein aufgewertet und im Zuge einer Nachverdichtung wird das Objekt mit modernsten Büroflächen aufgestockt und soll so einer der besten Geschäftsadressen Ulms entwickelt werden. Bislang wurde das Projekt als "Urban Eight" vermarktet. In neuen Veröffentlichungen ist nun die Rede von Midstad Ulm. Was damit zu tun haben könnte, dass es hier künftig weniger um städtischen Business geht, jedoch die Uni Ulm in die Mitte der Stadt rückt.

Ab dem zweiten Quartal 2024 wird die Uni Ulm auf knapp 2.500 Quadratmetern Bürofläche in den vierten und fünften Etagen des Gebäudes die Psychotherapeutische Hochschulambulanz (PHSA) betreiben. Gleichzeitig wird die Firma Plasmavita mit knapp 900 Quadratmeter in die dritte Etage einziehen und dort ein medizinisches Plasmaspendezentrum betreiben.

Peek & Cloppenburg bleibt in der Fußgängerzone in Ulm

Der ist straucheln geratene Textilhändler "P&C Düsseldorf" bleibt Mieter vom Untergeschoss bis zum zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Der von den Gläubigern gebilligte Insolvenzplan sieht nach Unternehmensangaben eine weitgehende Beschäftigungssicherung und Standortgarantie für die Peek & Cloppenburg Gruppe Düsseldorf in Deutschland sowie umfangreiche Investitionszusagen durch die Hauptgesellschafterin der Unternehmen vor.

Das Unternehmen bekenne sich zur Aufrechterhaltung seines langjährigen Standorts in der Ulmer Innenstadt und werde weiterhin auch während der Umbaumaßnahmen für seine Kundschaft geöffnet bleiben.

Der Umbau der Einzelhandelsimmobilie in der Bahnhofstraße 8 in Ulm schließt die Erweiterung um drei Büroetagen auf dem Bestandsgebäude ein, wodurch insgesamt 3.500 Quadratmeter neue Bürofläche entstehen. Der Baubeginn erfolgte im Juni 2021. Als "besonderes Highlight" des Projekts wird von den Investoren die geplante Dachterrasse in der dritten Etage, die von allen Mietern des Hauses genutzt werden kann, beworben.

Das plant die Uni Ulm in der Fußgängerzone

Wie die Uni Ulm mitteilt, wird die PSHA sich nicht nur flächenmäßig vergrößern, sondern auch deutlich Personal aufstocken und mehr Therapieplätze anbieten. Mit dem Aufbau des neuen Master-Studiengangs „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ sei dieser Ausbau notwendig geworden. Der Auftrag der PHSA besteht darin, die klinische Praxis mit der Forschung und Lehre zu verbinden. Behandelt wird in der PHSA ein breites Spektrum an psychischen Störungen und Erkrankungen, am häufigsten darunter: depressive Störungen, Angst-, Ess- und Zwangsstörungen, Stress-assoziierte Störungen sowie Persönlichkeitsstörungen, etwa Borderline. Die in der Bahnhofstraße geplanten Räume sollen nun für die Therapiearbeit sowie für Forschungs- und Lehrzwecke baulich angepasst und eingerichtet werden. (AZ/heo)