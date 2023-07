Ulm

vor 45 Min.

Neue Dänen-Kette eröffnet in Ulm: Wir waren schon drin

Ein neuer Namen in der Hirschstraße: Søstrene Grene eröffnet am Freitag.

Plus Nicht alltäglich: Mit Søstrene Grene kommt ein neuer Filialist nach Ulm. Das ist ist geboten.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Die Area-Managerin der dänischen Kette Søstrene Grene ist begeistert von Ulm: Auch weil Dunja Sekul erstmals den Schwörmontag erleben durfte, "Wir wollen alle hierherziehen." Wir, damit ist das bislang elfköpfige Team gemeint, das den Laden am Freitag, 28. Juli, eröffnen wird.

Søstrene Grene eröffnet am Freitag und bietet allerlei Waren. Von Tee bis Werkzeug. Foto: Oliver Helmstädter

Søstrene Grene in Ulm

"Ulm ist sehr lebendig", sagt Sekul. So viel, wie in der Ulmer Innenstadt los ist, sei nicht selbstverständlich. Deswegen habe sich das dänische Unternehmen schon länger um einen Standort in der Hirschstraße bemüht. Nachdem der Hallhuber-Laden in der Hirschstraße 1 nicht habe gemietet werden können, zieht Søstrene Grene nun auf die Ex-Orsay-Fläche ein paar Häuser weiter. Das Geschäft ist mit 300 Quadratmetern größer, als es die Ladenfront erahnen lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen