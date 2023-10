Ulm

12:00 Uhr

Neue Direktorin: Erstmals leitet eine Frau das Tanztheater am Theater Ulm

Annett Göhre erhielt ihre Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule Berlin und war unter anderem von 2000 bis 2005 am Staatstheater am Gärtnerplatz in München als Solotänzerin engagiert.

Plus Der Direktor der Tanztheatersparte Reiner Feistel geht in Ruhestand, Annett Göhre, seit 2015 Ballettdirektorin am Theater Plauen-Zwickau, wird seine Nachfolgerin.

Annett Göhre ist die erste Frau, die in Ulm das - 1937 von Anni Peterka gegründete - Ballett am Theater Ulm leitet. In der Kulturnacht hatte die Nachfolgerin des in Ruhestand gegangenen Reiner Feistel bereits erste Szenen jenes Ballettabends gezeigt, mit dem sie sich am 19. Oktober dem Publikum in der Region präsentieren wird. Ein Kennenlern-Novum gibt es bereits am 7. Oktober: einen nachmittäglichen Tanzworkshop für jedermann und jedefrau mit der neuen Tanztheaterchefin.

Annett Göhre, geboren in Halle

Annett Göhre ist zierlich, die frühere Laufbahn als Tänzerin sieht man ihren Bewegungen an. Geboren wurde sie in Halle; als sie 18 Monate alt war, zog ihre Familie nach Templin in der Uckermark um. Göhre besuchte schon als Zehnjährige das Internat der Staatlichen Ballettschule Berlin und war unter anderem in den Jahren 2000 bis 2005 Solotänzerin am Gärtnerplatz-Theater in München. Als freischaffende Choreografin arbeitete sie seit dem Ende ihrer aktiven Karriere 2005 zehn Jahre lang, vor ihrem Wechsel nach Ulm war sie Ballettdirektorin am Theater Plauen-Zwickau. Und genau dort schuf sie für ihren Abschied 2022 die Choreografie des Ballettabends „Marie! Romy! Petra!“, mit dem sie nun am Theater Ulm wird - auch wenn sie ihre Frauen-Hommage für diese Premiere mit den Ulmer Tänzerinnen und Tänzern neu erarbeitet hat.

