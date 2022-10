Ulm

Neue Fenster im Münster sind wohl früher fertig als gedacht

Plus Das wahrscheinlich jüngste Kunstwerk in Ulm entwickelt sich unerwartet schnell weiter. Woran das liegt und was im Ulmer Münster zu sehen ist.

Von Dagmar Hub

Es ist das wahrscheinlich jüngste Kunstwerk in Ulm, und zuletzt war es sogar noch verhüllt. Thomas Kuzios Glasfenster "Paradiesgarten" ist gerade in der Nordwand des Ulmer Münsters eingebaut, als drittes Fenster des acht Teile umfassenden Fenster-Zyklus des Künstlers aus Mecklenburg-Vorpommern. Öffentlich eingeweiht wird "Paradiesgarten" nach dem Einbau des zugehörigen Fensters "Baum des Lebens" erst am Samstag, 26. November. Eine Neuigkeit gibt es schon jetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

