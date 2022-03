Ulm

Neue Fotoausstellung zeigt Faszination für Buchen

Plus Der alte Buchenwald auf Rügen ist der liebste Rückzugsort von Künstlerin Loredana Nemes. Warum das so ist, zeigen ihre Bilder im Stadthaus auf eindrückliche Weise.

Von Dagmar Hub

In der Ulmer Innenstadt sind Buchen eher die Ausnahme. Im Stadthaus können sich Ausstellungsbesucher bei Loredana Nemes' Fotoschau „Graubaum und Himmelsmeer“ großen, knorrigen Buchen nähern – und genau hinschauen. Denn die 50-jährige Künstlerin - im rumänischen Sibiu geboren, mit ihren Eltern nach Deutschland geflüchtet und in Berlin lebend – zeigt in einer Schwarz-Weiß-Serie ihren Lieblingsrückzugsort, den Nationalpark Jasmund auf der Insel Rügen, in seiner Ursprünglichkeit.

